وزيرا الطاقة الروسي ونظيره السعودي يعقدان اجتماعا في الجزائر

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، أن وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، يعقد اجتماعا مع نظيره السعودي خالد الفالح في الجزائر العاصمة.

الجزائر — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الروسية على تويتر: "يجري اجتماع بين الوزير الكسندر نوفاك… مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خالد الفالح".

ويعقد الاجتماع عشية اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق فيينا "أوبك+".

وكما ذكر نوفاك، يوم السبت، أن أعضاء اللجنة سيبحثون، يوم الأحد، بشكل تقليدي الوضع في سوق النفط وتنفيذ شروط صفقة استخراج النفط.

وكانت الدول الأعضاء في "أوبك"، قد توصلت خلال اجتماع بفيينا في حزيران/يونيو الماضي، إلى توافق حول زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، بدءاً من تموز/يوليو، إضافة إلى الحفاظ على اتفاق خفض الإنتاج حتى كانون الأول/ديسمبر.

واتفقت دول أوبك وعدة دول من خارجها، في أواخر عام 2016 في فيينا، على تخفيض حجم استخراجها للنفط بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، بينما وافقت روسيا على تخفيض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يوميا. وتم بعد ذلك تمديد مدة سريان هذا الاتفاق عدة مرات. وفي تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017 الماضي، تم تمديد الاتفاق ليشمل عام 2018 كاملا.