مندوب إيران في "أوبك": طهران ستواصل تصدير النفط رغم العقوبات

قال مندوب إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" حسين كاظم أردبيلي، إن طهران واثقة من أنها ستستمر في تصدير النفط رغم محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لمنع ذلك من خلال إعادة فرض العقوبات.

الجزائر — سبوتنيك . وقال أردبيلي، اليوم الأحد 23 سبتمبر / أيلول، ردا على سؤال عن الذي سيحدث لصادرات النفط الإيراني بعد استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران: "السوق بالنسبة لنا لا يزال مفتوحا، ونحن نواصل تصدير النفط الآن، ونتوقع أن نواصل تصديره".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 أغسطس / آب الماضي، التي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 8 مايو / أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي واستئناف العمل بكافة العقوبات، التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.