الولايات المتحدة والصين تتبادلان الضرائب على السلع المستوردة

أفادت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة والصين فرضتا تعريفات جمركية جديدة على السلع المتبادلة بينهما، اليوم الاثنين، في الوقت الذي لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري مرير متصاعد أدى إلى توتر الأسواق المالية.

© AP Photo / Susan Walsh ترامب: الولايات المتحدة "ليست تحت ضغط" لإبرام صفقة تجارة مع الصين

وبدأ سريان الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار والرسوم الانتقامية التي فرضتها الصين على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وتراوحت المنتجات الصينية التي فرضت الولايات المتحدة عليها رسوما بين المكانس الكهربائية والأجهزة المتصلة بالإنترنت في حين أن السلع الأمريكية التي استهدفتها الصين تشمل الغاز الطبيعي المسال وأنواعا معينة من الطائرات.

وعلى الرغم من أن مسؤولا كبيرا بالبيت الأبيض قال، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة ستستمر في التواصل مع الصين من أجل التوصل لوسيلة إيجابية للمضي قدما للأمام لم يبد أي من الجانبين استعدادا للتوصل لحل وسط.

وكانت كل من الدولتين قد فرضت بالفعل تعريفات على سلع للدول الأخرى بقيمة 50 مليار دولار في وقت سابق من العام الجاري.

ويحذر اقتصاديون من أن أي نزاع مطول سيعطل في نهاية الأمر النمو ليس فقط في الولايات المتحدة والصين وإنما عبر الاقتصاد العالمي الأوسع.