بعد تصريحات رئيس المركزي الأوروبي… اليورو يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 3 شهور

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إنه يتوقع ارتفاعا كبيرا في تضخم منطقة اليورو، وهو ما يدعم إجراءات لإنهاء برنامج البنك المركزي لشراء الأصول.