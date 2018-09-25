الذهب مستقر وأعين المستثمرين تتجه نحو اجتماع الاحتياطي الأمريكي

استقر الذهب، اليوم الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي قد يوضح اتجاه زيادات أسعار الفائدة في المستقبل، بينما تراقب الأسواق عن كثب تطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وبحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب دون تغير يذكر عند 1199.06 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 1203.70 دولار للأوقية.

© Sputnik . Oleg Lastochkin الذهب يهبط والدولار يرتفع مع توقعات بارتفاع الفائدة

وقال ستيفن إينس مدير تداولات آسيا والمحيط الهادي في أواندا بسنغافورة: "الذهب مستمر عند مستويات الألف ومئتي دولار مع إغلاق بعض المراكز المدينة تحسبا لقيام مجلس الاحتياطي بأمر غير متوقع كأن يعطي انطباعا ما بتوقف

في دورة رفع الفائدة للعام 2019."

وينتظر المستثمرون تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الذي يبدأ في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية ويسلط الضوء على مسار الزيادات في المستقبل.

وزادت الفضة 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 14.26 دولار للأوقية.

واستقر البلاديوم عند 1057.60 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 فبراير شباط عند 1061.80 دولار.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 829.20 دولار للأوقية.