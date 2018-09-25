أسهم السلع الأولية تدعم أسواق أوروبا

تدعمت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، بمكاسب في شركات السلع الأولية، في حين صعد سهم "نكست" البريطانية لبيع الملابس بالتجزئة بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها.

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش في تعاف جزئي من الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة عندما أوقدت المخاوف من حرب تجارة طويلة بين الولايات المتحدة والصين شرارة بيع لجني الأرباح.

© REUTERS / أسهم أوروبا ترتفع بدعم محادثات تجارية جديدة وقبل قرارات بنوك مركزية

وقاد ارتفاع أسعار خام برنت إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات أسهم شركات النفط الكبرى "بي.بي" و"شل" لتصعد 0.6 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب بينما زاد سهم جلينكور لتجارة السلع الأولية والتعدين 2.4 بالمئة بعد أن أطلقت إعادة شراء أسهم بمليار دولار.

وارتفع سهم نوفارتس الدوائية 0.9 بالمئة بعد أن قالت الشركة ذات الثقل إنها ستلغي حوالي 2200 وظيفة في سويسرا على مدى الأعوام الأربعة المقبلة للمساعدة في تعزيز الربحية.

وتصدر سهم "نكست" المكاسب على ستوكس بصعوده 8.5 بالمئة.

وقالت الشركة إن أرباح النصف الأول من العام نمت 0.5 بالمئة ورفعت توقعها للعام بأكمله بعد حركة تجارة أفضل من المتوقع في أغسطس /آب وأوائل سبتمبر/ أيلول.