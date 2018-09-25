"واز" الروسية تفتتح أول فرع لها في لبنان (صورة)

افتتحت شركة "واز" الروسية المتخصصة بصناعة السيارات والآليات، أول مركز بيع لها في لبنان في حفل أقيم بالعاصمة بيروت.

شهد حفل الافتتاح عرض مجموعة من السيارات من موديل "باتريوت" و"بيكال" والشاحنة الخفيفة "بروفي"، بالإضافة لإحدى أكثر السيارات شهرة في منطقة الشرق الأوسط "واز هانتر".

ويعود تاريخ مبيعات الشركة الروسية في الأسواق اللبنانية لمنتصف القرن الماضي، وتحديدا من عام 1956 وحتى 1992.

كما تخطط الشركة الروسية إلى العمل على بيع منتجاتها بشكل منتظم وبكميات أكبر، بحسب مانقل موقع "sdelanounas" الروسي.

УАЗ открыл первый дилерский центр в Ливане #сделаноунас https://t.co/dBNJFetC5l pic.twitter.com/3K7D7ldpgx — Сделано у нас (@sdelanounas_ru) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

وتعتبر شركة "Ultimate Fahed" شريكا رسميا للشركة الروسية في الأسواق اللبنانية، حيث ستتولى الشركة اللبنانية عملية التسويق والاستيراد.

من جهته تحدث مدير التصدير في الشركة الروسية، أندريه دوروفيف، عن أهمية السوق اللبناني، قائلا: "لبنان سوق صغير، هناك 50 ألف سيارة جديدة تباع سنويا،

وتعود الأهمية الكبرى للبلد كونه يقع على مفترق طرق، ولذلك نأمل من وكيلنا بأن يتمكن من توسيع سوق المبيعات للدول المجاورة".