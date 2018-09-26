روسيا وسوريا تعتزمان تخفيض تعريفة الاتصالات للتجوال الدولي

أعلن المتحدث باسم وزارة الاتصالات الروسية قسطنطين غلوخوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا تعتزمان تخفيض التعريفات لخدمة الاتصالات للتجوال الدولي.

موسكو — سبوتنيك. قال غلوخوف، خلال جلسة مشتركة لمركز التنسيق المشترك الروسي السوري لتسهيل عودة اللاجئين: "تستمر المناقشات مع الشركاء السوريين بشأن إعداد مذكرة تفاهم بشأن تخفيض التعريفات لخدمات الاتصالات الدولية في التجوال بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية".

وأشار المتحدث باسم وزارة الاتصالات الروسية أن هذه الخطوة تهدف إلى المساهمة في تطوير التعاون الروسي السوري في مجال الاتصالات، مضيفا أن " وزارة الاتصالات الروسية مستعدة للمساعدة في حل القضايا المتعلقة بالمشاريع الروسية — السورية الواعدة الأخرى، بما فيها تلك التي لها تأثير مباشر على العودة السريعة للمواطنين السوريين إلى وطنهم".

وتجدر الإشارة في ذات السياق إلى أن نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، غيورغي كاليمانوف، كان قد أعلن في بداية الشهر الجاري أن روسيا تعول على تحضير حزمة من المشاريع لتوقيعها مع الجانب السوري في إطار اجتماع اللجنة الروسية —السورية الحكومية المشتركة.