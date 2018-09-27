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14:13 27 سبتمبر/ أيلول 2018
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    وزير الصناعة السوري محمد مازن علي يوسف

    سوريا تسعى مع شركة هندية لتوطين صناعة الجرارات الزراعية وملحقاتها

    © Sputnik . Mohammed Marouf
    اقتصاد
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    أعلن وزير الصناعة السوري، محمد مازن يوسف، اليوم الخميس، عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية في حلب وشركة "آي تي إل" الهندية، خلال معرض دمشق الدولي.

    مصنع نسيج في دمشق، سوريا
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    شركة صينية عملاقة تدرس مع الحكومة السورية المشاركة في تطوير الصناعة
    دمشق — سبوتنيك. وقال الوزير السوري في حديث لوكالة "سبوتنيك" عن مشاركة القطاع الصناعي في معرض دمشق الدولي ونتائجه: "أهمية مشاركة القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص في معرض دمشق الدولي تمثل في إبراز دور شركات الصناعية الوطنية في كل من القطاع العام والخاص والمهام الملقاة على عاتقها من خلال عرض منتجاتها بمختلف أنواعها وطرح الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى وزارتنا على كل من الشركات المحلية والعالمية من الدول الصديقة".

    وأضاف يوسف: "تمت مناقشة وتوقيع عدة مذكرات تفاهم ومنها مذكرة تفاهم بين الشركة العامة لتصنيع وتوزيع الآليات الزراعية بحلب وشركة "آي تي إل" ذات العلامات التجارية "سوناليكا" و"سوليز" الهندية تضمن تأسيس شركة مشتركة لتجميع وتصنيع الجرارات الزراعية وملحقاتها في سوريا، وإقامة خط لتجميع الجرارات، وتوطين صناعة مكونات الجرارات والأدوات الزراعية في سوريا بشكل تدريجي وإنشاء مركز تطوير وتدريب للعاملين بغية نقل الخبرات إليهم وإنشاء مراكز توزيع وبيع وصيانة وخدمات وقطع الغيار إضافة إلى إظهار الدور الحقيقي للقطاع الخاص والذي يعتبر عنصر أساسي في التنمية الاقتصادية وقادر على التكيف، وحريص على منشآته وإنتاجه وموقعه في الأسواق المحلية والخارجية".

    وافتتح معرض دمشق الدولي في دورته الـ60 يوم 6 أيلول/ سبتمبر، بمشاركة 48 دولة، منها روسيا، ويعد المعرض أكبر تظاهرة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية في سوريا.

    ومعرض دمشق الدولي يعد من أعرق المعارض في منطقة الشرق الأوسط، ويقام منذ العام 1954، بمشاركة عشرات الدول من مختلف قارات العالم وآلاف الشركات السورية والعالمية.

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