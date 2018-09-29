الكشف عن طريقة لإضعاف الأمريكي

صرح بذلك سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أن لافروف قال في مقر الأمم المتحدة إن تخلي دول العالم عن استخدام العملة الأمريكية في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية يؤدي إلى إضعاف الولايات المتحدة.

وأشار لافروف إلى أن روسيا بدأت تستخدم العملات المحلية في تسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية مع الصين وغيرها من الدول.

© Sputnik . Vladimir Trefilov روبل روسي

وذكر لافروف أن الدول المهتمة بمستقبلها بدأت تبحث عن سبيل للخروج من التبعية للعملة الأمريكية عندما بدأت الولايات المتحدة تستغل مكانة الدولار الأمريكي في النظام المالي النقدي العالمي.

ولا بد من استمرار دول العالم في التخلي عن الاعتماد على العملة الأمريكية في سداد المدفوعات بحسب رأي لافروف.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن ذلك سيُضعف الولايات المتحدة والنفوذ الأمريكي.