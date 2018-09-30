العراق يخطط لزيادة صادراته من النفط الخفيف العام المقبل

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن خطط لزيادة صادرات النفط الخفيف في عام 2019 كسبيل لتعزيز وضع البلاد في السوق العالمية عبر تنويع الصادرات والمنتجات.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت وزارة النفط عبر موقعها الرسمي، عن وزير النفط جبار اللعيبي، قوله إن:" الوزارة تخطط وضمن مشاريع العام المقبل 2019 لتحقيق زيادة إنتاج وصادرات العراق من "النفط الخفيف" إلى مليون برميل باليوم من خلال مشاريع تطوير عدد من المكامن النفطية التي تتميز بنفطها الخفيف، منها مكمن اليمامة في جنوب العراق".

© Sputnik . Boris Babanov بدون مستثمرين أجانب... العراق يبدأ بإنتاج الغاز جنوبي البلاد

وأضاف الوزير أن: "هذا يعزز دور العراق في أسواق النفط العالمية من خلال إنتاج وتسويق ثلاثة أنواع من النفط هي "الخفيف، والمتوسط، والثقيل".

من جهته قال الناطق باسم الوزارة، عاصم جهاد إن "فارق سعر بيع النفط الخفيف هو أكثر من سعر نفوط "المتوسط والثقيل"، وهناك عدة مستويات للنفط الخام المتداول به محليا وعالميا يخدم كل منها حاجات متنوعة للسوق الحقيقية".

وتابع جهاد أن "مصافي النفط في العالم تفضل النفط الخفيف والحلو بسبب قلة محتواها الكبريتي وإنتاجها المرتفع نسبيا من المواد عالية القيمة مثل البنزين، والجاز، والنفط الأبيض، ووقود الطائرات، حيث يعتبر النفط الخام الخفيف أكثر النفوط التي يتم تسويقها وتداولها في العالم"، على حد قوله.

كانت جهاد قد أعلن الشهر الجاري التزام بلاده بالحصة الإنتاجية المتفق عليها لإنتاج النفط مع منظمة (أوبك)، موضحا أن "الإنتاج العراقي عند مستوى 4.4 مليون برميل يوميا، وهو لا يتجاوز سقف الإنتاج المقرر من قبل "أوبك".

وأعلن العراق تصدير 111.061.618 برميلا من النفط مقابل أكثر من 7.7 مليار دولار.