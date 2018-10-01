المؤشر الياباني نيكي يرتفع لأعلى مستوى منذ نوفمبر 1991

ارتفع المؤشر الياباني نيكي اليوم الاثنين لأعلى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 1991.

جاء ذلك بعدما عزز مكاسب الجلسة السابقة بفضل تراجع الين ، بحسب رويترز.

واختتم نيكي الجلسة الصباحية بزيادة 0.59 في المئة إلى 24263.07 نقطة بعدما وصل إلى 24306.54 نقطة وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 1991.