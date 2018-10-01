شركة "غازبروم" الروسية تبيع حصتها في "بوسفور غاز" التركية

أفادت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الاثنين، بأنها قامت ببيع حصتها في شركة "بوسفور غاز" التركية المستوردة للغاز، والتي تبلغ 71 في المئة.

موسكو — سبوتنيك . وقد تم تسجيل التغييرات في قائمة الشركات التابعة لـ " غازبروم " في 21 أيلول/ سبتمبر.

وكان نائب رئيس شركة "غازبروم"، ألكسندر ميدفيديف، قد أعلن في 2017 أن الشركة تدرس خروجها من "بوسفور غاز". وذكرت وسائل إعلام أن شركة "سين غروب" التركية، التي تمتلك 29 في المئة من الشركة، قد تصبح المالك الجديد لحصة "غازبروم".

وأصبح مستورد وموزع الغاز "بوسفور غاز"، وهيئة "غازبروم" مالكين لأسهم الشركة عام 2004.