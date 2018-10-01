سعر برميل النفط يصل لأعلى مستوى له منذ 2014

أفادت بيانات التداول، اليوم الإثنين، بأن سعر النفط ماركة برنت ارتفع لأكثر من 84 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014.

موسكو — سبوتنيك. اعتبارا من 18:36 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر لمزيج بحر الشمال من ماركة برنت بنسبة 1.61%، ليبلغ 84.05 دولار للبرميل. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 1.49%، ليبلغ 74.36 دولار للبرميل.

© AP Photo / Toufik Doudou هل تعوض أسعار النفط الجديدة خسائر الجزائر وتنعش ميزانيتها

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار النفط المتواصل يأتي وسط انتظار بدء تطبيق العقوبات الأمريكية ضد إيران في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن بأنها تهدف إلى تصفير حجم صادرات النفط الإيرانية. ووفقا للإحصاءات الخاصة بوكالة الطاقة الدولية، فقد كان حجم صادرات النفط الإيرانية قد بلغ في شهر تموز/ يوليو 1.9 مليون برميل يوميا، ما يقل عن مستوى شهر أيار/ مايو بمقدار 500 ألف برميل.