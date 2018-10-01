سعر برميل النفط يصل لأعلى مستوى له منذ 2014

موسكو — سبوتنيك. اعتبارا من 18:36 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر لمزيج بحر الشمال من ماركة برنت بنسبة 1.61%، ليبلغ 84.05 دولار للبرميل. وارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس بنسبة 1.49%، ليبلغ 74.36 دولار للبرميل.
في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن بأنها تهدف إلى تصفير حجم صادرات النفط الإيرانية. ووفقا للإحصاءات الخاصة بوكالة الطاقة الدولية، فقد كان حجم صادرات النفط الإيرانية قد بلغ في شهر تموز/ يوليو 1.9 مليون برميل يوميا، ما يقل عن مستوى شهر أيار/ مايو بمقدار 500 ألف برميل.
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