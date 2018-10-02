ماذا حدث لميزانية السعودية خلال 87 سنة

وزادت ميزانية السعودية 65 ألف مرة خلال الـ87 عاما، حسب الخبير الاقتصادي محمد بن دليم القحطاني، لصحيفة الوطن السعودية.

وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر، يقوم على رؤية واضحة أساسها التنوع.

الوطن أون لاين::: ميزانية المملكة تضاعفت 65 ألف مرة خلال 87 عاماhttps://t.co/RpYJhbcqR6 pic.twitter.com/EtDmXtZb06 — عبد الجليل الحافظ (@jaleel_alhafedh) October 2, 2018

وذكر أن حجم "الاستثمارات الأجنبية في المملكة في الوقت الحالي وصل إلى 870 مليار ريال، وبلغ حجم القوى السعودية 4.172 ملايين نسمة، وعدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في المملكة نحو مليون مؤسسة، وتحتل المملكة المرتبة الـ 19 في الاقتصاد العالمي، وتسعى للوصول إلى المرتبة الـ 15".