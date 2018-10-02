روسيا تقرر خفض التعامل بالدولار

أعلن رئيس مصرف "في تي بي"، أندريه كوستين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أيد اقتراحه بخفض التعامل بالدولار في الاقتصاد الروسي، مشيراً إلى أن الحديث لا يدور حول التخلي الكامل عن الدولار.

موسكو — سبوتنيك . وقال كوستين، لوكالة "سبوتنيك" رداً على السؤال إذا كان الرئيس قد أيد مقترحاته بخفض الدولار: "بشكل عام، نعم".

وأشار كوستين، إلى أن الحديث لا يدور حول التخلي الكامل عن استخدام عملة الدولار. وأضاف كوستين: "هذه الخطة طويلة الأمد وهي تهدف لتغيير التوجهات العالمية، وليس لحل فوري مؤقت… أظن أنها ستستغرق ما لا يقل عن 5 سنوات".

وكان في الأشهر الأخيرة، في ظل العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا وحزم إضافية محتملة، تكثف النقاش حول ضرورة خفض التعامل بالدولار في الاقتصاد الروسي. ومن أبرز الخطط أصبحت خطة رئيس مصرف "في تي بي" آندريه كوستين، الذي قدم للرئيس الروسي اقتراحات تهدف لتخلي عن الدولار في المدفوعات الدولية والانتقال إلى المحاسبة بالعملات الوطنية في التجارة الخارجية.

كما أشارت الخطة إلى ضرورة تطوير الأسواق المالية في روسيا من أجل جذب المستثمرين، بما فيه الأجانب.

ومن الجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة الأميركية فرضت عقوبات جديدة ضد روسيا على شكل حزمتين، بسبب استخدام روسيا المزعوم لأسلحة كيميائية في سالزبوري، دخلت الأولى منها حيز التنفيذ في 27 آب/أغسطس الماضي، والتي تفترض فرض قيود على توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، فيما تتضمن الحزمة الثانية، تخفيضا في مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التي تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأميركية إلى روسيا.