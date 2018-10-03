النفط يصعد بفعل عقوبات إيران لكن المعروض الأمريكي وقوة الدولار يكبحانه

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لتوقعات بشح الأسواق فور بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية الشهر المقبل، لكن قوة الدولار وارتفاع المعروض الأمريكي من الخام حدّا من المكاسب.

وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 84.89 دولار للبرميل بزيادة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق.

© AP Photo / Hasan Jamali, File إيران تحمل ترامب مسؤولية ارتفاع أسعار النفط

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 75.30 دولار للبرميل.

يقول متعاملون إن أسواق النفط مازالت متوترة بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة على صادرات النفط الإيراني والتي تدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع بلغ برنت وغرب تكساس مستويات هي الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 وهما مرتفعان نحو 20 و17 بالمئة على الترتيب منذ منتصف أغسطس آب.

لكن المتعاملين أضافوا أن قوة الدولار، الذي يجعل واردات النفط أعلى تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى محليا، وتنامي المعروض الأمريكي كبحا المكاسب.

كان معهد البترول الأمريكي قال أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة زادت 907 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر أيلول إلى 400.9 مليون برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 158 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات المعهد.

تصدر البيانات الحكومية الأسبوعية الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.