ارتفاع لليورو من أدنى مستوياته... ماذا حدث في إيطاليا

ارتفع اليورو، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوياته، ليصل إلى 1.1578 دولار، محققا ارتفاعا قدره 0.3 %.

واستعادت العملة الأوروبية الموحدة بعدما أكدت صحف إيطالية أن روما تهدف لـ"لخفض العجز في ميزانيتها تدريجيا إلى اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021"، حسب "رويترز".

ارتفاع أسعار المنتجين بمنطقة اليورو بأكثر من التوقعاتhttps://t.co/lLFHpAqVDa — معلومات مباشر — الاقتصاد العالمي (@mubasher_info) October 2, 2018

وهبط اليورو، أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع، بعد اقتراح مشروع بارز تتبنى إيطاليا فيه عملة وطنية لها من جديد.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 بالمئة.