وزير الطاقة القطري: المشاكل السياسية لا تمنع قطر من توسيع نفوذها في سوق الغاز

صرح وزير الطاقة القطري، محمد السادة، بأن المشاكل السياسية القائمة في المنطقة لا تمنع قطر من توسيع نفوذها في سوق الغاز الطبيعي المسال.

موسكو — سبوتنيك. قال الوزير لوكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى الطاقة الروسي: "نحن نؤمن بأن كافة المشاكل السياسية في المنطقة تحمل طابعا مؤقتا ولا تؤثر على توسعنا، نحن نؤمن بأننا سنعمل بشكل ناجح على التصدير لأن لدينا خبرة في العمل مع الغاز الطبيعي المسال — تصنيعه، وتوصيله، وتسويقه".

© REUTERS / MICHELE TANTUSSI اتفاق جديد بين قطر وإيران

وأشار السادة إلى أن قطر أجرت أعمال استكشاف جديدة في حقل "نورث فيلد" التي أظهرت إمكانية زيادة حجم تصدير الغاز الطبيعي المسال حتى 110 مليون طن.

وقال الوزير: "أجريت أعمال استكشاف جديدة في الحلق، ويمكننا رفع الإنتاج من 77 مليون طن حتى 110 مليون طن".

هذا ويعقد أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، في الفترة ما بين 3 إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر، ويشارك الرئيس الروسي، اليوم الأربعاء، في حلقة النقاش الرئيسية في إطار هذا المنتدى. وتهدف هذه الفعالية لتعزيز التعاون بين الدول المشاركة في مجال الطاقة وتبادل الآراء والخبرات، وإيجاد سبل ملائمة للتصدي لتحديات أسواق الطاقة العالمية. ولأول مرة في تاريخ المنتدى سيتم بحث آفاق مجمع الطاقة الروسي وإمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة والسيناريوهات الجيوسياسية في الظروف الجديدة، وتعتبر وكالة "روسيا سيغودنيا" شريكا إعلاميا لهذا الحدث.