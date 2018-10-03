ليبيا تستعد لبدأ حقبة جديدة مع شركات النفط الروسية

أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، عن بدأ حقبة جديدة من التعاون بين شركات الصناعات النفطية الروسية ونظيرتها الليبية، جاء هذا خلال كلمته أثناء مشاركته في قمة أسبوع الطاقة بالعاصمة الروسية موسكو.

بنغازي — سبوتنيك. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن: "رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، دعا اليوم خلال كلمة ألقاها في اليوم الأول من مشاركته في قمة أسبوع الطاقة بالعاصمة الروسية موسكو، إلى بدأ حقبة جديدة من التعاون بين شركات الصناعات النفطية الروسية ونظيرتها الليبية، وذلك بناء على الدعم الدبلوماسي الروسي المتواصل لسيادة القانون".

‎وأكد صنع الله على:"الحسن العلاقات القائمة بين البلدين في مجال الصناعات النفطية، مسلطا الضوء على التبادلات التجارية للمنتجات النفطية بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركات النفطية الروسية خلال العقد الماضي، والتي تقدر بمليارات الدولارات" بحسب البيان.

© Sputnik . Andrey Stenin ليبيا تزيد إنتاجها النفطي وتتخطى الرقم القياسي السابق

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن " الشركات الروسية تحرز تقدم في استئناف عدد هام من مشاريع التنقيب والتطوير في كافة أرجاء ليبيا، التي كانت قد توقفت في السابق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية".

يشار أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الليبي مصطفى صنع الله قد شارك في حلقة النقاش حول الطاقة بين روسيا وأفريقيا والتي جمعت كلا من نائب وزير التجارة والصناعة الروسي جورجي كالامانوف ووزراء النفط لكل من غينيا الاستوائية وسيراليون وجنوب السودان، إضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص.

وقال صنع الله إن "تطبيق سيادة القانون أمر أساسي لضمان استمرار الدولة الليبية"، قائلاً "نحن نشهد محاولات لبعض المجموعات الليبية، كالمسماة المؤسسة الموازية، وفي بعض الأحيان مؤيديهم الدوليين، للتحايل على سيادة القانون".

وتابع أن "المؤسسة الوطنية للنفط وشركات النفط الدولية والمجتمع الدولي يعملون باستمرار لتفادي وقوع هذا "، متمنياً أن "يكون لروسيا دور هام في هذا الشأن".

‎وقد تولت إدارة الحلقة النقاشية السيدة ناتاليا زايسر، الأمينة التنفيذية للجنة الوطنية الروسية بمجلس الطاقة العالمي بحضور عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط الليبية بلقاسم شنقير، ومدير الإنتاج في المؤسسة أنور عقيل، والمستشار في المؤسسة ضوء زهمول.