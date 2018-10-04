أرامكو ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في نوفمبر

قالت "أرامكو" السعودية، اليوم الخميس، إنها رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في نوفمبر/ تشرين الثاني بمقدار 60 سنتا للبرميل ليصبح بعلاوة قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وفقا لـ"رويترز"‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬.

رفعت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في مايو/ أيار بواقع 90 سنتا عن الشهر السابق ليصبح بخصم قدره 2.70 دولار للبرميل عن خام برنت في بورصة انتركونتننتال.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف المتجه إلى الولايات المتحدة بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت لشهر نوفمبر تشرين الثاني دون تغيير عن الشهر السابق.

وخفضت الشركة سعرها الرسمي لبيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا في نوفمبر تشرين الثاني بواقع 90 سنتا عن الشهر السابق ليصبح بخصم قدره 2.70 دولار للبرميل عن خام برنت في بورصة انتركونتننتال.

وكانت قد وافقت أرامكو السعودية وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار في مصفاة نفط في باكستان دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

كان وزير البترول الباكستاني غلام سرور خان قال للصحفيين في وقت سابق في إسلام اباد إن شركة النفط الوطنية الباكستانية ستشارك شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" في مصفاة نفط جديدة في ميناء جوادر بالمياه العميقة والذي تموله الصين.