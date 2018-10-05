وسائل إعلام: العالم يواجه نقصا كارثيا في الكاكاو والسبب روسيا

أعلنت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية عن نقص في سوق الكاكاو بنسبة 50 ألف طن بسبب تزايد استهلاك الشوكولاته في روسيا.

ووفقا للوكالة، فإنه في السنوات الأخيرة واجه السوق مشكلة زيادة الإنتاج، مما أثر بشكل كبير على البلدان الأفريقية، حيث يعد الكاكاو من أهم الصادرات هناك. كما أن انخفاض أسعار الكاكاو العالمية أيضا أدى إلى مشكلة في هذه البلدان. بينما في النصف الثاني من عام 2018، تغير هذا النهج تمام، ولعب السوق الروسي دورا محوريا في ذلك.

© Sputnik . Igor Russak الكاكاو مصدر جديد لفيتامين يحتاجه الإنسان

ونقلت الوكالة عن مدير شركة "Barry Callebaut" للشوكولاته، ماسيمو جارافاجليا، قوله "ننتظر نمو سوق الشوكولاتة في روسيا. وهذا سيزيد بالتأكيد الطلب على حبوب الكاكاو في جميع أنحاء العالم".

وجاء في المقالة أيضا بيانات شركة "Nielsen" التي تفيد بأن معدل نمو استهلاك الشوكولاتة في روسيا أعلى أربع مرات تقريبًا من الإجمالي العالمي، حيث وصل إلى 9.2% مقابل 2.5% على التوالي.

ويشار إلى أن أكثر استهلاك للشوكلاته للشخص الواحد يعود إلى سكان سويسرا والنمسا وألمانيا 8.6 كيلوغرامات و 8 و 7.7 على التوالي.

وروسيا تحتل المرتبة الثانية بعد أوروبا الغربية بمؤشر يبلغ 4.8 كغ للشخص الواحد في السنة. في الوقت نفسه في بقية العالم، يأكل المستهلك العادي أقل من كيلوغرام من الشوكولاته خلال نفس الفترة.