بعد مفاجأة السعر الجديد للعملة... السودان يكشف حقيقة رفع الدعم الحكومي

قال رئيس وزراء السودان معتز موسى، اليوم الاثنين، إنه لا خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم وتشهد فيه العملة تقلبا.

وقال موسى أمام البرلمان، بعدما خفضت الحكومة سعر صرف الجنيه بموجب آلية جديدة تسمح للبنوك وشركات الصرافة المحلية بتحديد سعر الصرف يوميا "لا يمكن حاليا الحديث عن رفع الدعم مع ارتفاع نسبة التضخم وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية".

© Sputnik . Aleksandr Grashenkov السودان يفاجئ الجميع ويحدد سعر جديد لصرف العملة

وأضاف أن دين السودان الخارجي يبلغ نحو 56 مليار دولار.

وخفضت السلطات السودانية أمس قيمة العملة الوطنية 60 في المئة إلى 47.5 جنيه للدولار، لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وهذه المرة الثالثة التي يخفض فيها المصرف المركزي قيمة الجنيه منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وكان السعر الرسمي السابق للجنيه 28 جنيها للدولار، علماً أن قيمته تراجعت الأسبوع الماضي في السوق السوداء إلى 45.5 جنيه للدولار.

وجاء قرار خفض قيمة العملة السودانية أمس بعد أسابيع على تشكيل الرئيس عمر البشير حكومة جديدة، معتبرا أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية.