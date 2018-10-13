الإمارات تصدر قانونا اتحاديا بشأن الدين العام

وأضافت أن القانون يمكن البنوك التي تعمل في الإمارات من شراء السندات الحكومية بالدرهم الإماراتي أو العملات الأجنبية، مما يساعدها على إدارة السيولة والالتزام بالمعايير التنظيمية بازل 3 للبنوك، وفقا لرويترز.
وتوقع المزروعي، في تغريدة على حسابه الرسمي "تويتر" زيادة مستويات الإنتاج ما بين تشرين الأول/أكتوبر الجاري وتشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقال المزروعي إن الطاقة الإنتاجية للإمارات ستبلغ بحلول نهاية عام 2018 الحالي، حوالي 3.5 مليون برميل في اليوم، موضحا أن إنتاج الدولة لشهر كانون الأول/ديسمبر سيخضع لطلب الزبون.
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