تعرف على سعر الريال السعودي أمام الدولار

وبلغ سعر الريال السعودي 3.7514 للدولار الأمريكي، في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة اليوم، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".
تعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط في الأيام القليلة الماضية، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قتل في قنصلية المملكة باسطنبول، وفقا لـ"رويترز".
واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج.
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