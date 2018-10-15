تعرف على سعر الريال السعودي أمام الدولار

وصل السعر المعروض للريال السعودي، اليوم الاثنين، إلى أضعف مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2017.

وبلغ سعر الريال السعودي 3.7514 للدولار الأمريكي، في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة اليوم، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

© Sputnik . Anton Denisov حرب البترول "تهدد" الريال السعودي

ويربط البنك المركزي السعودي العملة عند 3.75 ريال للدولار، وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 إلى 3.7503.

تعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط في الأيام القليلة الماضية، مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قتل في قنصلية المملكة باسطنبول، وفقا لـ"رويترز".

واختفى خاشقجي (59 عاما)، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت إنه خرج.