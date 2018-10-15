"صيف حار للاقتصاد التركي"...عجز وبطالة تصل لـ 10 %

قالت وزارة المالية التركية، اليوم الاثنين، إن عجز الميزانية بلغ ستة مليارات ليرة أي ما يعادل 1.03 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.

أظهرت ميزانية سبتمبر/ أيلول فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 4.3 مليار ليرة، وسجل عجز الميزانية 56.7 مليار ليرة في الأشهر التسعة الأولى من العام وفقا للأرقام، بحسب مانقلت "رويترز".

كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي، اليوم الاثنين، بلوغ معدل البطالة 10.8 بالمئة في الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب مقارنة مع 10.2 بالمئة بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز.

وبلغ معدل البطالة غير الزراعي 12.9 بالمئة في المتوسط في الفترة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، حسبما أظهرته الأرقام مقارنة مع 12.1 بالمئة بين مايو /أيار ويوليو/ تموز.

وكان سعر صرف الليرة التركية قد انخفض إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية، إذ انخفض أمام الدولار أكثر من 40 % منذ بداية العام، وذلك بعد التوتر الذي شهدته العلاقات الأمريكية التركية.