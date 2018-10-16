قطر توقع اتفاقية ضخمة مع الصين

أعلنت شركة "قطر للبترول"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية لتزويد أكبر موزع للغاز المسال في الصين، شركة "أورينتال إينيرجي"، بشكل مباشر، بحوالي 600 ألف طن متري من الغاز المسال سنوياً.

القاهرة- سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية لـ "قطر للبترول"، يبدأ العمل بالاتفاقية في كانون الثاني/يناير من العام المقبل، ويستمر العمل بها لمدة خمسة أعوام، ودون أن تعلن الشركة القطرية عن قيمة العقد.

© REUTERS / Stringer Egypt وزير الطاقة القطري: المشاكل السياسية لا تمنع قطر من توسيع نفوذها في سوق الغاز

وتعليقا على الاتفاق، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول"، سعد الكعبي: "إن هذه الاتفاقية تعكس استراتيجيتنا التسويقية المتمثلة في تعزيز التعامل المباشر مع المستهلكين النهائيين، وخاصة في الصين، ونولي أهمية لتلبية احتياجات أكبر سوق للغاز البترولي المسال في العالم."

ومن جهته، قال نائب رئيس مجموعة "أورينتال إينيرجي" والمدير العام لشركة "أورينتال إينيرجي — سنغافورة"، يان جيا شينغ: "نأمل، من خلال هذه الخطوة الأولى، بأن نبني علاقة قوية ومستدامة مع قطر للبترول، وأن نتابع استكشاف مجالات أخرى يمكن أن نعزز فيها التعاون بين قطر للبترول وشركة أورينتال إينيرجي."

وتعتبر شركة أورينتال إينيرجي — سنغافورة"، إحدى شركات مجموعة "أورينتال إينيرجي"، وهي مسؤولة عن مشترياتها وأعمالها التجارية وخدماتها اللوجستية.

وتملك شركة "أورينتال إينيرجي" أكبر شبكة توزيع في الصين، وخمس محطات رئيسية لاستقبال غاز البترول المسال، وكذلك أكبر مرافق تخزينه في البلاد؛ إلى جانب العديد من مرافق البتروكيميائيات.