استثمار جديد للسعودية... "عملاق النفط" يوقع اتفاقا مع الصين

ذكرت وكالة "رويترز" أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها اليوم الخميس 18 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، تمت بين الشركة وإقليم تشجيانغ الصيني، وشملت خططا للاستثمار في مصفاة جديدة، كما تضمنت إدارة مشتركة للإمدادات وتخزين وتجارة النفط الخام، بحسب تم الإعلان عنه.

ووقعت "أرامكو"، الشهر الماضي، اتفاقا طويل الأجل مع شركة "تشجيانغ رونغ شنغ" المشغلة للمشروع لتوريد النفط الخام، وقال عبد العزيز القديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في "أرامكو": "شركة النفط لم تضع اللمسات النهائية بعد على حجم حصتها في المشروع ومازالت بحاجة لاستكمال الفحص الفني".

وأضاف، في تصريح لـ"رويترز" أن الشركة تتوقع توريد 170 ألف برميل يوميا من النفط السعودي إلى مصفاة تشوشان حين تبدأ العمليات"، مشيرا إلى أن أول ناقلة محملة بنفط المصفاة ستصل في ديسمبر / كانون الأول أو يناير / كانون الثاني المقبل، بناء على موعد بدء تشغيل المشروع.

وتملك عملاق المنسوجات مجموعة "رونغ شنغ القابضة" نسبة 51 في المئة من "تشجيانغ للبتروكيماويات".