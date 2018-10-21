بيان من سلطنة عمان بشأن متوسط إنتاجها للنفط

وذكرت الوزارة في بيان إحصائي نشرته بحسابها الرسمي على موقع "تويتر" اليوم الأحد، وصول إنتاج النفط إلى 990200 برميل يوميا.

وكان إنتاج عمان من النفط تراجع في أغسطس/آب، ليسجل 974500 برميل يوميا، فيما بلغ في يوليو/تموز 975500 برميل يوميا.

وقبل 3 سنوات، سجلت سلطنة عمان أعلى نسبة إنتاج قبل ثلاث سنوات حين تجاوز إنتاجها من النفط حاجز المليون برميل يوميا للمرة الأولى.

ويسود قلق لدى مستهلكي النفط في العالم من ارتفاع الأسعار مع تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، والتي جاءت على خلفية انسحابها من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والتي تستهدف قطاع النفط والطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.