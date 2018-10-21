البورصة السعودية تتعافى من "إعلان مقتل خاشقجي"

عوضت سوق الأسهم السعودية الخسائر المبكرة لتغلق مرتفعة اليوم الأحد، بعد أن قالت المملكة إن الصحفي جمال خاشقجي مات في شجار داخل قنصليتها في إسطنبول.

ووفقا لوكالة "رويترز"، زاد مؤشر البورصة السعودية 0.2 بالمئة بعدما هبط 3.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، ويرجح المحللون أن السوق تلقت دعما من عمليات شراء نفذتها صناديق سعودية مرتبطة بالدولة.

© REUTERS / BERNADETT SZABO أردوغان يحدد موعد إعلان تفاصيل اختفاء جمال خاشقجي

وواصل مسؤولو الحكومات الأمريكية والأوروبية اليوم مطالبة السعودية بتقديم المزيد من الإجابات بخصوص قضية خاشقجي، بعدما أقرت الرياض بموت الصحفي منذ أكثر من أسبوعين داخل القنصلية.

وقال جميل أحمد الرئيس العالمي لاستراتيجية العملة وأبحاث السوق لدى (إف.إكس.تي.إم) "لا يزال هناك قدر من عدم اليقين لدى المستثمرين فيما يتعلق برد فعل مختلف قادة العالم، مما يفضي إلى الأداء المتباين للمؤشر السعودي".

وفي واحدة من أكبر موجات الهبوط منذ فتحت السوق أبوابها أمام الشراء الأجنبي المباشر في منتصف 2015، سجلت تعاملات الأجانب مبيعات صافية للأسهم السعودية بلغت 4.01 مليار ريال (1.07 مليار دولار) في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر تشرين الأول، وفقا لما أظهرته بيانات البورصة السعودية اليوم.

وهبطت السوق السعودية نحو أربعة بالمئة منذ الثاني من أكتوبر/تشرين الأول بسبب المخاوف من أن تؤدي قضية خاشقجي إلى فرض عقوبات أمريكية على الرياض وتقلص تدفقات الاستثمارات المباشرة.

وتكبد سهم السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أكبر الخسائر اليوم، بهبوطه 6.1 بالمئة.