الأجهزة الأمنية الليبية تعقد اجتماعا استعدادا للمؤتمر العالمي للنفط والغاز

عقدت الأجهزة الأمنية الليبية بحضور وكيل عام وزارة الداخلية للحكومة المؤقتة اجتماعا لدراسة الوضع الأمني في البلاد على خلفية استعداد قطاع النفط الليبي لإقامة المؤتمر العالمي للنفط والغاز، في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، يوم الأربعاء القادم 24 أكتوبر/تشرين الأول.

بنغازي — سبوتنيك. وقالت مديرية الأمن بمدينة بنغازي في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "الجهات الأمنية بمديرية الأمن قد عقدت اجتماعا لوضع خطة لحضور المؤتمر العالمي للنفط"، مشيرة بأن "الاجتماع كان تحت أشراف وكيل عام وزارة الداخلية ومدير أمن بنغازي وعدد من رؤساء الجهات الأمنية وبعض من القيادات الأمنية".

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وأضاف البيان أن "الاجتماع تناول الوضع الأمني العام والاستعدادات الخاصة باستقبال المؤتمر العالمي للنفط والمحافظة على الأمن العام والتصدي للجريمة". مؤكدة أن "وكيل عام وزارة الداخلية أعطى تعليماته بالرفع من درجة اليقظة وتوفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح المؤتمر".

وأوضحت مديرية الأمن في بنغازي الليبية أن "الاجتماع المشتركة الذي شارك فيها كبار المسؤولين من الجهات المختصة في وزارة الداخلية ناقشوا فيه سبل التعاون المشترك في المحافظة على الأمن العام ومواجهة الأنشطة المزعزعة للاستقرار".

وتستضيف مدينة بنغازي المعرض العالمي للنفط والغاز التي سوف تبدأ فعالياته يوم الأربعاء القادم 24أكتوبر/تشرين الأول ويستمر لمدة 3 أيام ويهدف المعرض أن ينعقد إلى السماح لشركات النفط والغاز المحلية والأجنبية لبحث تطوير القطاع النفطي بالبلاد.