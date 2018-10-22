العراق يستأنف بيع خام البصرة في بورصة دبي للطاقة

قالت بورصة دبي للطاقة في بيان إن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" استأنفت بيع خام نفط البصرة من خلال البورصة، اليوم الاثنين.

وقالت البورصة إن "سومو" باعت مليوني برميل من خام البصرة الخفيف تحميل 16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني بعشرين سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي. وفقا لـ "رويترز".

© AP Photo / Nabil al-Jourani وزير النفط العراقي: زيادة التصدير من موانئ الجنوب حتى 4 ملايين برميل العام القادم

وقالت مصادر تجارية إن شركة يونيبك الصينية فازت بالمزاد.

وأوضحت بورصة دبي للطاقة أن ثاني وثالث أعلى عرض من الثماني عشرة شركة التي شاركت في المزاد كانا بعلاوة سعرية 19 سنتا و15 سنتا على الترتيب.

وأضافت البورصة أن المشتري يملك خيار إرسال الشحنة إلى أوروبا أو آسيا.

كانت آخر مرة باعت "سومو" فيها خام البصرة الخفيف في بورصة دبي للطاقة في يناير/ كانون الثاني حين عرضت شحنه تسليم مارس/ آذار. لكن الشركة أوقفت المبيعات لعدم وجود فائض للطرح في السوق الفورية.