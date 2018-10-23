اليورو يهبط قبل قرار الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانية إيطاليا

نزل اليورو تجاه أقل مستوى في شهرين، اليوم الثلاثاء، قبل اجتماع للمفوضية الأوروبية بشأن ميزانية إيطاليا قد يسفر عن تبني بروكسل قرارا غير مسبوق برفضها وطلب إجراء تعديلات عليها.

يعني الخلاف بخصوص خطط الإنفاق الإيطالية والشكوك التي تحيط بزعامة رئيسة الوزراء البريطانية في ظل الجمود الذي يعتري مفاوضات الانفصال الأوروبي أن ينصب اهتمام المستثمرين على إمكانية أن تشهد أوروبا مزيدا من الاضطراب السياسي.

© REUTERS / Ruben Sprich بعد تصريحات رئيس المركزي الأوروبي… اليورو يقفز لأعلى مستوى في أكثر من 3 شهور

وساهم ذلك في اتجاه نحو العزوف عن المخاطرة، اليوم، ليرتفع الين الياباني والفرنك السويسري بينما نزل الدولار الأسترالي والنيوزيلندي وهما من العملات المرتفعة العائد.

وأفرزت المخاوف بشأن الإنفاق في إيطاليا شكوكا بشأن خطة البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة في الصيف المقبل، مما أضر باليورو.

ونزلت العملة الموحدة 0.2 بالمئة إلى 1.4390 دولار مقتربة من أقل مستوى في شهرين 1.4325 دولار الذي بلغته في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول.

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وارتفع الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3 دولار بعد خسائر أمس الاثنين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وفقد الدولار الأمريكي 0.4 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 112.32 ين.

وهبط الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي وسجل 0.7089 دولار أمريكي، وكان قد هبط 0.6 بالمئة يوم الاثنين.