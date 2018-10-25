"روسنفط" الروسية تبادر في تأمين أهم خطوة تقوم بها "آرامكو" السعودية

أعلن رئيس شركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، اليوم الخميس، أن الشركة تؤمن بنجاح الطرح الأولي العام لشركة آرامكو السعودية.

فيرونا — سبوتنيك . وقال سيتشين ، خلال منتدى الاقتصادي الأوراسي: "منطق العقوبات يؤثر سلبا على الأسواق المالية، يعرقل حركة الأموال ويزيد تكلفة جذب الاستثمارات، نحن نؤمن بنجاح صفقة نشر الشركة في الأسواق العامة، التي تخطط لها السلطات السعودية".

وكانت وسائل الإعلام، قد تناقلت في آب/ أغسطس أنباء أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لأرامكو الذي يعد الأضخم من نوعه في التاريخ، وذلك بعد أكثر من سنتين من إعلان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لهذا المقترح.

ونفى وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، ما تناقلته وسائل الإعلام عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، واصفا هذه الأنباء بغير الصحيحة، وأشار إلى أن أرامكو السعودية نفذت بعض الخطوات ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام.

لافتا إلى أهم تلك الخطوات هو تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، وموائمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، إضافة إلى تأسيس إدارة للعلاقات مع المستثمرين.

وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أن الطرح الأولي العام لآرامكو السعودية سيتم في مدة لا تتجاوز بداية عام 2021.