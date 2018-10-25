السعودية تساهم في الصندوق الاستثماري الصيني الروسي بنصف مليار دولار

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن مساهمة صندوق الاستثمار العام السعودي في صندوق الاستثمار الروسي الصيني ستبلغ 500 مليون دولار، مما سيؤدي إلى ارتفاع رأس المال تحت الإدارة الجديدة إلى 2.5 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أعلن عن خطط لجذب شريك جديد (صندوق الاستثمار العام السعودي) إلى صندوق الاستثمار الروسي الصيني.

وجاء في البيان أنه "وفقا للوثيقة التأسيسية فإن صندوق الاستثمار الروسي- الصيني هو منصة مفتوحة ويمكنه جذب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين الدوليين".

© AP Photo / Amr Nabil قريبا... السعودية تستثمر في الصندوق الاستثماري الروسي الصيني

وتابع البيان: "بموافقة أطراف الصفقة، فإن مساهمة صندوق الاستثمار السعودي ستكون 500 مليون دولار، ومساهمة الجانب الروسي والصيني تبلغ مليار دولار من قبل كل منهما، مما يؤدي إلى تكوين رأس مال يبلغ 2.5 مليار دولار، ونتيجة لهذه الصفقة سيتم إنشاء صندوق استثماري ثلاثي "روسي صيني سعودي".

وأكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميتريف: "أن الاتفاقيات الحالية مع الشركاء السعوديين ترفع صندوق الاستثمار الصيني الروسي إلى مستوى عالمي"، مشيرا أنه لن يتم التوقف عند هذا ويجري التفاوض مع شركاء آخرين للانضمام إلى الصندوق".

ومنذ إنشاء الصندوق في العام 2012 تم اعتماد أكثر من 25 مشروعا.