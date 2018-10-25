السعودية تساهم في الصندوق الاستثماري الصيني الروسي بنصف مليار دولار

وذكر التقرير أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أعلن عن خطط لجذب شريك جديد (صندوق الاستثمار العام السعودي) إلى صندوق الاستثمار الروسي الصيني.
وجاء في البيان أنه "وفقا للوثيقة التأسيسية فإن صندوق الاستثمار الروسي- الصيني هو منصة مفتوحة ويمكنه جذب المزيد من رؤوس الأموال من المستثمرين الدوليين".
وأكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميتريف: "أن الاتفاقيات الحالية مع الشركاء السعوديين ترفع صندوق الاستثمار الصيني الروسي إلى مستوى عالمي"، مشيرا أنه لن يتم التوقف عند هذا ويجري التفاوض مع شركاء آخرين للانضمام إلى الصندوق".
ومنذ إنشاء الصندوق في العام 2012 تم اعتماد أكثر من 25 مشروعا.
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