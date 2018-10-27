عالميا... الذهب يصعد لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر

وقفز الذهب حوالي 1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1243.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يوليو/ تموز، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 0.26 بالمئة عند 1234.84 دولار في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بحسب رويترز.
وسجل الذهب رابع زيادة أسبوعية في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير/ كانون الثانيِ.
وأسعار المعدن الأصفر مرتفعة أكثر من 6 بالمئة منذ أن هبطت إلى 1159.96 دولار للأوقية في منتصف أغسطس آب، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير/ كانون الثاني 2017.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1105.22 دولار للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق هذا الأسبوع مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1150.50 دولار.
وزادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 14.63 دولار للأوقية، بينما قفز البلاتين 1.2 بالمئة إلى 832.50 دولار للأوقية.
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