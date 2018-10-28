الإمارات تستثمر 5 مليارات دولار في قطاع الزراعة الهندي

أفاد وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبد الله آل صالح، بأن الإمارات تنوي استثمار 5 مليارات دولار في القطاع الزراعي الهندي خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

دبي — سبوتنيك. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية إن استثمار الإمارات في زراعة الهند سيخلق 200 ألف فرصة عمل، ويتكفل بإطعام 1.2 مليار شخص بفضل الأراضي الزراعية الخصبة في الهند التي يمكنها إنتاج كميات هائلة من الغذاء.

© Sputnik . Vitalyi Saveliev الإمارات والهند تستعرضان مجالات التعاون وتنمية العلاقات الاستراتيجية

وجاء كلام وكيل الوزارة على هامش انعقاد فعاليات الدورة الرابعة من منتدى الاقتصاد الإماراتي الهندي "يو أي إي أف" السنوي، في فندق الحبتور جراند ريزورت بدبي.

وبين أنه سيتم توظيف الاستثمارات الإماراتية في إنشاء مصانع ضخمة لمعالجة الأغذية ومنشآت كبيرة للتخزين البارد ومستودعات، ومرافق للنقل والخدمات اللوجستية.

وتهدف رؤية الإمارات والهند المشتركة إلى زيادة حجم التجارة الثنائية من 40 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار بحلول 2020.

ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند بنسبة 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2016، ووصل حجم التبادل التجاري النفطي وغير النفطي إلى 191 مليار درهم (52 مليار دولار) نهاية 2016.