الإمارات تستثمر 5 مليارات دولار في قطاع الزراعة الهندي

دبي — سبوتنيك. وذكرت صحيفة البيان الإماراتية إن استثمار الإمارات في زراعة الهند سيخلق 200 ألف فرصة عمل، ويتكفل بإطعام 1.2 مليار شخص بفضل الأراضي الزراعية الخصبة في الهند التي يمكنها إنتاج كميات هائلة من الغذاء.
وبين أنه سيتم توظيف الاستثمارات الإماراتية في إنشاء مصانع ضخمة لمعالجة الأغذية ومنشآت كبيرة للتخزين البارد ومستودعات، ومرافق للنقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف رؤية الإمارات والهند المشتركة إلى زيادة حجم التجارة الثنائية من 40 مليار دولار حالياً إلى 100 مليار بحلول 2020.
ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والهند بنسبة 2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من 2016، ووصل حجم التبادل التجاري النفطي وغير النفطي إلى 191 مليار درهم (52 مليار دولار) نهاية 2016.
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