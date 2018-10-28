الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع باكستان

© Sputnik . Vitaliy Timkiv الإمارات تستثمر 5 مليارات دولار في قطاع الزراعة الهندي

دبي — سبوتنيك . وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المباحثات تركزت على سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، خصوصا في مجالات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والطاقة والزراعة وزيادة حجم التبادل التجاري.

واتفق الجانبان على خريطة طريق وإطار عملي لتطوير العمل الاقتصادي الثنائي المشترك والاستفادة من الفرص والميزات العديدة المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما في مجالات الطاقة والبترول والزراعة والاتصالات والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية والمياه وغيرها.

يذكر أن المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان يركز على تنمية وتطوير برامج الصحة والتعليم والبنية التحتية ومشاريع المياه، وتم التوقيع على المرحلة الثالثة لتنفيذ برامج المشروع؛ أكثر من 85 مشروعا حيويا وتنمويا في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا بقيمة 200 مليون دولار.