توقعات بزيادة نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 2.7 % عام 2019

أكد وزير المالية الجزائري عبد الرحمن راوية أن التوقعات الحكومية تشير إلى أن الاقتصاد الجزائري سيعرف نسبة نمو تقدر بـ 2.7 خلال العام المقبل 2019.

الجزائر- سبوتنيك. وقال راوية، خلال عرض مشروع قانون الموازنة 2019 أمام اللجنة المالية بالبرلمان اليوم الأحد وبحسب بيان صادر عن اللجنة، "تفيد آخر التقديرات للمؤسسات المالية متعددة الأطراف المتخصصة بأن الجزائر ستعرف نمو اقتصادي بنسبة 2.5% في 2018 و2.7% 2019".

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وكشف وزير المالية الجزائري أن عائدات بلاده من النفط بلغت، حتى نهاية يوليو/تموز، 13.53 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 26.3% عن الفترة ذاتها من العام 2017.

وأكد الوزير راوية أن التوقعات في الجزائر تشير إلى احتمال حدوث ارتفاع طفيف لسعر النفط. وقال:" فيما يخص توقعات الأسعار العالمية للنفط، نتوقع أن يشهد سعر برميل النفط ارتفاعا بنسبة 18% في نهاية 2018 مقارنة بـ 2017 ليصل المتوسط السنوي إلى 62.30 دولار للبرميل وهو متوسط سعر الخامات الثلاثة وبينها خام برنت الذي يعتبر مقياسا للبترول الجزائري".

كما أكد استمرار الحكومة الجزائرية في تنفيذ سياسة تقشفية. وقال "في سياق مطبوع بالتوترات الداخلية والخارجية تسعى السلطات العمومية إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي من خلال الاستعمال الفعال والرشيد لموارد الدولة".