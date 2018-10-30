مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة ستتزعم الطاقة العالمية قريبا

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستصبح مصدرا رئيسيا لإمدادات الطاقة لكي تلبي الطلب المتنامي عالميا، إذ من المتوقع أن يعزز الابتكار التكنولوجي والتمويل إنتاج النفط والغاز الأمريكي في العقد المقبل.

وقال فرانك فانون، المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "رويترز"، "خلال ما بين خمس وعشر سنوات قادمة، نتوقع أن نرى معدلات استخراج أعلى بل ومضاعفتها في الأحواض الأغزر إنتاجا".

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وتابع فانون، خلال مؤتمر لقطاع الطاقة في سنغافورة، "يعني ذلك على المدى القصير أن الولايات المتحدة قد تضاعف الانتاج وطاقة التصدير".

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية اليوم في المؤتمر ذاته إن الولايات المتحدة ستصبح "قائدا بلا منازع" لإنتاج الغاز والنفط عالميا.