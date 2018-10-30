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17:21 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    الرياض - السعودية

    اقتصادي سعودي لـ"سبوتنيك": متانة العلاقات السعودية المصرية في كافة المجالات

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    اقتصاد
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    أكد الخبير الاقتصادي السعودي، الدكتور سعد القحطاني، على متانة العلاقات السعودية المصرية الثنائية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التي تمتد طوال العقود الماضية، وأن التغيرات في المنطقة عمقت تلك العلاقة وأثبتت قوة جذورها.

    شعار أرامكو السعودية في مقر شركة أرامكو في الظهران
    © REUTERS / Ahmed Jadallah
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    وأوضح القحطاني خلال حديثة لـ"سبوتنيك"، أن التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية السعودية المصرية جزء محوري في العلاقة بين البلدين، مشيرا إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين في المشتقات غير النفطية في تزايد كل عام أمام التعاون المصري السعودي في كل ما ينتجه البلدين في أعمال المقاولات ومواد البناء والسلع الغذائية والزراعية.

    ويرى القحطاني، أن اجتماع البعثة التجارية السعودية المصرية، بتنظيم من هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية " في الرياض، بمشاركة 60 شركة وطنية و28 شركة مصرية من قطاعي الأغذية ومواد البناء، يحقق الأهداف الرامية إلى ترويج المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، وبغرض مساعدة المصدّرين المحليين على فتح أسواق جديدة لمنتجاتهم باستكشاف فرص التصدير إلى جمهورية مصر العربية ومد جسور التواصل والتعرف عن قرب على احتياجات المستهلكين والعملاء هناك، تمهيداً لعلاقات تجارية ممتدة مع الشركاء التجاريين المصريين، وفرصة مميزة للشركات لعقد العديد من الصفقات لتنمية صادراتها ولتوسيع انتشارها في السوق المصرية، ولتحقيق وصول أفضل للمنتجات الوطنية إلى السوق المصري.

    من جانبه أوضح الأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس صالح السلمي، اهتمام "الصادرات السعودية" بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والتعاون الاستثماري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشدداً على عمق العلاقة السعودية المصرية حيث تحرص القيادة في كلا البلدين على توطيد هذه العلاقة لما فيه خير ومصلحة للشعبين.

    وقال المهندس السلمي: استكمالاً لعلاقاتنا مع أشقائنا في مصر، تأتي مشاركة المملكة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات السعودية بفتح فرص تصديرية عديدة تأكيداً على تعزيز العلاقات التجارية والحرص على زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين والذي يتسم منذ زمن بالقوة والمتانة حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية ومصر ما يزيد عن 11 مليار ريال سعودي لعام 2017، وبلغت صادرات المملكة إلى مصر ما قيمته 5 مليارات ريال سعودي، وبلغت الواردات السعودية من مصر ما قيمته 6 مليارات ريال سعودي تقريباً.

    وأضاف السلمي، أن "الصادرات السعودية" تعمل على تحفيز الشركات من مختلف القطاعات وتمكنها من تنمية أعمالها والاستفادة من الفرص المتاحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز الصناعات المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، استكمالاً للدور الذي تسعى من خلاله "الصادرات السعودية" إلى الترويج للمنتج السعودي وزيادة الحصص السوقية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.

    واختتمت البعثة التجارية السعودية المصرية أعمالها في الرياض بعد إجتماعها لمدة يومين 28-29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، برعاية تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية "، بمشاركة 60 شركة وطنية و28 شركة مصرية من قطاعي الأغذية ومواد البناء.

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    الكلمات الدلالية:
    السوق العالمية, المنتجات, شركات, السعودية, مصر, تعاون اقتصادي, وكالة سبوتنيك, الرياض
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