الرياض تسعى للاستثمار في روسيا عن طريق بناء مصنع للبتروكيماويات

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن شركة "أرامكو" السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تريدان الاستثمار في بناء مصنع للبتروكيماويات في روسيا.

وأعرب الوزير عن أمله بأن يساعد التعاون مع شركة "سيبور" في تنفيذ خطط المملكة العربية السعودية، وفقا لقناة "روسيا24".

© AP Photo / Hassan Ammar "سابك" السعودية تسعى للاستفادة من الخامات الروسية

وقال الفالح : "أتمنى أن يسمح تعاوننا مع شركة "سيبور" الروسية لشركة أرامكو وسابك السعوديتان بالاستثمار في بناء مصنع للبتروكيماويات في روسيا".

وتعتبر "سابك" شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، وتدير الشركة عملياتها التصنيعية على المستوى العالمي عبر الأمريكيتين، وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا الباسيفيك.

وكانت روسيا والسعودية قد وقعتا، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2017، على خارطة طريق حول التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في الأمد المتوسط.