الرياض تسعى للاستثمار في روسيا عن طريق بناء مصنع للبتروكيماويات

وأعرب الوزير عن أمله بأن يساعد التعاون مع شركة "سيبور" في تنفيذ خطط المملكة العربية السعودية، وفقا لقناة "روسيا24".
وتعتبر "سابك" شركة عالمية رائدة في مجال إنتاج الكيماويات المتنوعة، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض، وتدير الشركة عملياتها التصنيعية على المستوى العالمي عبر الأمريكيتين، وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا الباسيفيك.
وكانت روسيا والسعودية قد وقعتا، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2017، على خارطة طريق حول التجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني في الأمد المتوسط.
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