الولايات المتحدة تتجاوز روسيا والسعودية في إنتاج النفط في شهر أغسطس

أفادت بيانات وزارة الطاقة الروسية وإدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية وتقرير منظمة "أوبك" لشهر آب/ أغسطس، بأن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول في إنتاج النفط.

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية، تكون الولايات المتحدة قد رفعت إنتاجها بنسبة 3.8% مقارنة بشهر تموز/ يوليو.

© REUTERS / JOE SKIPPER بولتون: العقوبات ضد إيران تؤثر على سوق النفط وموسكو وواشنطن تكسبان من هذه الخطوة

وبلغ متوسط إنتاج النفط 11.346 مليون برميل يوميا، متجاوزة بذلك روسيا و المملكة العربية السعودية ، اللتَان جاءتا في المركزين الثاني والثالث عالميا.

ووفقا لبيانات موقع وزارة الطاقة الروسية، فإن روسيا أنتجت 47.429 مليون طن من النفط، وهو ما يعادل تقريبا 11.215 مليون برميل يوميا، بارتفاع قدره 0.03% في المتوسط شهريا.

وفي الوقت نفسه، وحسب بيانات أوبك لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في شهر آب/ أغسطس بنسبة 0.4%، ليبلغ 10.404 مليون برميل يوميا.