الولايات المتحدة تتجاوز روسيا والسعودية في إنتاج النفط في شهر أغسطس

موسكو — سبوتنيك. ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية، تكون الولايات المتحدة قد رفعت إنتاجها بنسبة 3.8% مقارنة بشهر تموز/ يوليو.
ووفقا لبيانات موقع وزارة الطاقة الروسية، فإن روسيا أنتجت 47.429 مليون طن من النفط، وهو ما يعادل تقريبا 11.215 مليون برميل يوميا، بارتفاع قدره 0.03% في المتوسط شهريا.
وفي الوقت نفسه، وحسب بيانات أوبك لشهر تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في شهر آب/ أغسطس بنسبة 0.4%، ليبلغ 10.404 مليون برميل يوميا.
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