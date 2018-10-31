اقتصادي سعودي لـ"سبوتنيك" الإصلاحات الاقتصادية رفعت كفاءة الإنفاق وقللت العجز

أكد المحلل الاقتصادي سالم الدوسري خلال حديثه لـ"سبوتنيك" أن النمو الاقتصادي السعودي ظهر جلياً عبر إعلان وزارة المالية السعودية عن أرقام أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام الجاري.

وأكد المحلل خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك": أن تقرير الميزانية لهذا الربع وما تضمنه من أرقام بخاصة الإيرادات البالغة 223.26 مليار ريال، مسجلة ارتفاع يؤكد المسار الصحيح الذي تنتهجه الدولة في معالجة الأوضاع الاقتصادية في أعقاب انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال الاعتماد على الاصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في رفع كفاءة الإنفاق العام وتراجع العجز وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية،

ولفت الدوسري أيضا إلى المساهمة الفاعلة التي حققتها مشروعات رؤية 2030 في دعم الإيرادات، فضلا عن جذب مستثمرين دوليين وهو ما ظهر من خلال حجم المشاركة في مبادرة مستقبل الاستثمار التي أعلنها مؤخرا صندوق الاستثمارات العامة.

وأوضح الدوسري أن الميزانية تحمل محفزات لكل القطاعات الاقتصادية في مجال التنمية الاقتصادية، وأن الإصلاحات الاقتصادية رفعت كفاءة الإنفاق وقللت العجز في الميزانية.

وأعلنت وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء عن تقرير أداء الميزانية العامة للدولة بنهاية التسعة أشهر الأولى 2018، حيث تم تسجيل عجز قدره 48.98 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 663.11 مليار ريال والمصروفات 712.09 مليار ريال.

وقالت الوزارة إن إجمالي الإيرادات للربع الثالث بلغ 223.26 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 57 % عن الربع المماثل من العام الماضي، وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الثالث 230.55 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا بنسبة 21 % عن الربع المماثل، ليبلغ العجز خلال الربع الثالث 7.3 مليار ريال.