قطر تحقق فائضا في الموازنة بقيمة 1.96 مليار دولار

أظهر إحصاء رسمي قطري أن الموازنة العامة لدولة قطر حققت فائضا بقيمة 7.1 مليارات ريال (نحو 1.96 مليار دولار أمريكي)، في النصف الأول من العام الجاري، وفقا للموقع الإخباري القطري "الخليج أونلاين".

القاهرة — سبوتنيك. أشارت النشرة الإحصائية الفصلية لمصرف قطر المركزي، إلى أن هذا الفائض تحقق بفعل النمو الملحوظ في الإيرادات، خلال النصف الأول، فضلا عن تراجع النفقات العامة.

وكانت موازنة دولة قطر قد سجلت عجزا بلغ 14.2 مليار ريال (3.92 مليارات دولار)، في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وسجلت الإيرادات ارتفاعا بنسبة 21.7% ووصلت إلى 105.4 مليارات ريال (29.1 مليار دولار)، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

كما سجلت المصروفات تراجعا بنسبة 11.5% وبقيمة إلى 89.3 مليار ريال (24.7 مليار دولار، خلال نفس الفترة).

ويعتبر الفائض الأول في الموازنة القطرية، منذ الربع الأخير من عام 2015، حيث تأثرت الموازنة القطرية مع ارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم 2022، وانخفاض الإيرادات، بسبب تراجع أسعار النفط، منذ عام 2104.

وتوقعت وزارة المالية القطرية، في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، خلال إقرار ميزانية عام 2018، أن يبلغ العجز في الموازنة 7.7 مليارات دولار، للعام الثالث تواليا، بسبب تراجع أسعار الطاقة.

وتوقعت الوزارة أن يصل الإنفاق في الموازنة العامة للدولة إلى 55.4 مليار دولار، مقابل إيرادات بقيمة 47.7 مليار دولار.