المؤشر "نيكي" الياباني ينخفض 0.06 بالمئة في بداية التعامل بطوكيو

هبط المؤشر" نيكي" الياباني في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وبحسب وكالة "رويترز"، تراجع نيكي 0.06 في المئة مسجلا 21906.41 نقطة في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.06 في المئة ليصل إلى 1647.10 نقطة.