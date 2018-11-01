الذهب يرتفع والدولار يتراجع

حقق الذهب مستويات مرتفعة، اليوم الخميس 1 نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، رغم أنه وصل إلى أدنى مستوياته خلال 3 أسابيع، أمس الأربعاء.

© Fotolia / Arabimages الذهب يحقق أكبر خسارة له في شهرين

ذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار الذهب ارتفعت من أدنى مستوى له، في ثلاثة أسابيع، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار المعادن في الآونة الأخيرة وتراجع فيه الدولار عن أعلى مستوى في عدة أشهر.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المئة لتصل إلى 1222.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما تراجعت لثلاث جلسات على التوالي.

ووصل الذهب إلى أدنى مستوياته منذ يوم 11 أكتوبر / تشرين الأول، أمس الأربعاء عندما وصل سعره لـ 1211.52 دولار للأوقية.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9 في المئة لتصل إلى 1225.4 دولار للأوقية، بينما انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.4 في المئة بعدما ارتفع لأعلى مستوى في 16 شهرا في الجلسة السابقة.