"فاو" تعلن تراجع أسعار الغذاء العالمية في أكتوبر

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، تراجع أسعار الغذاء العالمية 0.9 في المئة في أكتوبر/ تشرين الأول، مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يرجع إلى انخفاض أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والزيوت.

وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الغذاء، والذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 163.5 نقطة الشهر الماضي، مقارنة مع 164.9 نقطة بعد تعديل طفيف في سبتمبر/ أيلول، بحسب "رويترز".

وكانت القراءة الأولية لشهر سبتمبر/ أيلول عند 165.4 نقطة.

وقالت الفاو إن من المتوقع وصول إنتاج الحبوب العالمي في 2018 إلى 2.601 مليار طن، بارتفاع نحو عشرة ملايين طن عن التوقعات السابقة الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول، لكنه سيظل منخفضا بمقدار 57 مليون طن أو 2.1 بالمئة عن الإنتاج القياسي المسجل في 2017.

وتتوقع المنظمة أن يصل إنتاج القمح العالمي في العام الحالي إلى 728 مليون طن، بانخفاض 4.3 بالمئة عن العام الماضي.