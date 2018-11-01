"شل" تحقق أعلى ربح لها في آخر 4 سنوات

أعلنت شركة "رويال دتش شل" ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام الجاري إلى أعلى مستوى في أربع سنوات بدعم من صعود أسعار الخام في وقت تمضي فيه الشركة في واحد من أكبر برامج إعادة شراء الأسهم في العالم.

شهدت ثاني أكبر شركة نفط وغاز مدرجة في العالم زيادة في التدفقات النقدية من العمليات بنحو 60% إلى 12.1 مليار دولار بدعم من وفورات كبيرة في التكلفة في الأعوام القليلة الماضية.

© REUTERS / TIFE OWOLABI مئات المحتجين يقتحمون منشأة نفطية لـ"شل" في نيجيريا

وقال بن فان بيوردن الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "الأداء التشغيلي الجيد في شتى أنشطة شل أثمر عن أحد أقوى نتائجنا الفصلية على الإطلاق".

وسجل صافي الربح العائد للمساهمين في الربع الثالث زيادة بنسبة 39 % إلى 5.624 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة مع 5.766 مليار دولار في متوسط توقعات محللين أعلنته الشركة.

وكانت الشركة حققت صافي ربح قدره 4.691 مليار دولار في الربع الثاني، بحسب ما نقلت "رويترز".

وتلقت الأرباح دعما من زيادة أسعار النفط والغاز إلى جانب مساهمات أكبر من العمليات التجارية، وإن كان ذلك قابله ضعف في هوامش أرباح التكرير وتأثيرات متعلقة بالضريبة وأسعار الصرف.

وأطلقت "شل" برنامجا لإعادة شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار في يوليو/ تموز لتفي الشركة بتعهدها بتعزيز عوائد المساهمين بعد الاستحواذ على "بي.جي جروب" في عام 2016، مما يعكس الثقة في قدرة الشركة على جلب تدفقات نقدية مستقبلا وتوقعات نمو الأرباح.

وقالت "شل" إنها استكملت الشريحة الأولى من إعادة شراء الأسهم في أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة ملياري دولار وتطلق الشركة شريحة ثانية بقيمة تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار بحلول 28 يناير/ كانون الثاني.

وانخفض إنتاج النفط والغاز في الربع الثالث اثنين بالمئة على أساس سنوي إلى 3.596 مليون برميل من المكافئ النفطي.