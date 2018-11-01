تراجع أسعار نفط برنت إلى أقل من 73 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 22 أغسطس

موسكو — سبوتنيك. وبحلول الساعة 18:52 بتوقيت موسكو (وفق غرينتش-15:52)، انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر كانون الثاني/يناير، لخام برنت بحر الشمال بنسبة 3.41% إلى 72.89 دولار للبرميل. في حين انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.08% إلى 63.38 دولار للبرميل.
وأفادت بيانات وزارة الطاقة الروسية وإدارة معلومات الطاقة في وزارة الطاقة الأمريكية وتقرير منظمة "أوبك" لشهر آب/ أغسطس، بأن الولايات المتحدة احتلت المركز الأول في إنتاج النفط.
وبلغ متوسط إنتاج النفط في أمريكا 11.346 مليون برميل يوميا، متجاوزة بذلك روسيا والمملكة العربية السعودية، اللتَان جاءتا في المركزين الثاني والثالث عالميا.
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